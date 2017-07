15-åringen avhørt om knivstikkingen i Kristiansand

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken, og politiet sa fredag formiddag at de ikke vet noe om hva som forårsaket knivstikkingen inne på Coop Obs på Sørlandssenteret onsdag.

– Vi prøver å kartlegge, hvorfor skjedde det som skjedde? Vi har foretatt en rekke avhør av vitner i saken, sa påtaleansvarlig Cecilie Pedersen Hille hos politiet i Agder til NTB.

Kollega Arne Sundvoll opplyser at jenta har vært inne og avgitt en lengre forklaring fredag kveld.

– Hun var inne til avhør en god stund. Hva hun sier vil vi ikke gå inn på nå, sier han til NTB, og legger til at politiet mest sannsynlig ikke vil komme med mer informasjon i løpet av helgen.

15-åringens forsvarer, Hege Klem, bekrefter at klienten har avgitt forklaring.

–Men utover det har jeg ingen kommentar, sier hun til NTB. Hun vil heller ikke utdype mer om jentas historikk, eller bakgrunnen for at hun ikke erkjenner straffskyld.

Bedring for 23-åring

Onsdag kveld ble 17 år gamle Marie Skuland drept med kniv inne i Obs-butikken hvor hun var sommervikar.

I tillegg ble en 23 år gammel kunde knivstukket. Hun ble kjørt til Sørlandet sykehus etter knivstikkingen, men ble i løpet av den påfølgende natten overført til Ullevål sykehus i Oslo.

Kvinnens tilstand betegnes fredag kveld som alvorlig, men stabil. Hun ble sist operert torsdag kveld.

– Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling. Det vurderes nå at hun ikke lenger er livstruende skadd, sier sykehusdirektør ved Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen til NTB.

Sykehuset innrømmer feilvurdering

Den 15 år gamle jenta som er siktet i saken, har flere ganger vært i kontakt med barnevern, psykisk helsevern og politiet. Kort tid før knivstikkingen rømte hun fra en barnevernsinstitusjon hvor hun bodde.

I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.

Jenta har den siste tiden vært under behandling på Sørlandet sykehus, som har meldt saken inn til Statens helsetilsyn. I løpet av neste uke skal Helsetilsynet vurdere om saken skal granskes, ifølge Fædrelandsvennen.

Sykehusdirektøren sier til Dagbladet at de hadde vurdert 15-åringen som en person som kunne skade seg selv, men at de ikke hadde vurdert det dit hen at hun kunne skade andre.

– Det er ikke annet å si i ettertid enn at det har vært en feilvurdering, sier Olsen, som imidlertid har understrekt at sykehuset ikke har funnet feil eller mangler i sin behandling av jenta.

Fengslet

Den siktede 15-åringen ble fredag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Fredag er hun imidlertid fortsatt innlagt på psykiatrisk avdeling for undersøkelse.

– Vi tar sikte på å overføre henne til fengsel i begynnelsen av neste uke. Sykehuset har bedt om litt tid for å vurdere hennes tilstand, og det får de, sier Hille.

Framover vil politiet konsentrere seg om tekniske undersøkelser og avhør av sentrale vitner, og de ber folk som bidro med førstehjelp, om å melde seg. 15-åringens historikk, og hennes bevegelser i forkant av knivstikkingen, er også interessante for politiet.

Obs-butikk åpnet

Obs-butikken hvor knivstikkingen skjedde, holdt stengt torsdag, men fredag var de ansatte tilbake på jobb. De er preget av at en kollega er død og en kunde er skadd.

–Vi hadde en samling i dag morges. Det har vært et krevende døgn for mange av oss som er ansatt i Coop. Vi hadde en god prat og alle er preget av situasjonen. Vi følte nå at det var riktig å åpne butikken, sa administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest til NTB fredag formiddag.

Det er satt opp en kondolansebok inne i butikken, og mange kunder kommer innom for å legge ned blomster.

