Fengselsdrapssiktet 56-åring vurdert som tilregnelig

Den siktede polsknorske mannen har vært underlagt rettspsykiatrisk undersøkelse etter knivdrapet på en 58 år gammel, overgrepssiktet mann 25. februar i år. De sakkyndige har nå konkludert med at gjerningsmannen var tilregnelig på handlingstidspunktet, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Den siktede sonet en dom på 17 år og seks måneder for et overlagt drap i Oslo i 2014. Han har erkjent fengselsdrapet, og forklart at han ønsket å ramme sedelighetsdømte. Han er siden siktet for drapsforsøk på to andre medfanger.

– Han har reagert voldsomt på at små barn utsettes for overgrep, sa Oscar Ihlebæk, uttalte siktedes forsvarer etter drapet.

Den drepte 58-åringen er sju ganger dømt for overgrep mot mindreårige gutter og satt i varetekt i påvente av en ny overgrepssak som skulle opp for retten.

