Fylkesmannen varsler tilsyn med barnevernet etter knivstikkingen i Kristiansand

Fungerende fylkesmann i Aust-Agder, Britt Møll Abrahamsen, formidlet beskjeden i forbindelse med en samtale med Kristiansand kommune etter den tragiske hendelsen ved Sørlandssenteret onsdag kveld.

– Etter at man har kommet over det traumatiske, er det naturlig å gå over og se på bakgrunnen for den hendelsen nå. Det er kommunen som har ansvar for dette med barnevern, og vi vil be om en redegjørelse om deres arbeid med den 15 år gamle jenta, sier hun til NTB.

Hun utdyper at dette er vanlig ved alvorlige hendelser. Ved å be om en redegjørelse åpnet Fylkesmannen i prinsippet tilsynssak. Undersøkelsen dreier seg om å se på hvorvidt lover og regler har blitt fulgt.

Ønskes velkommen

Konstituert oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Svein Ove Ueland, bekrefter henvendelsen fra Fylkesmannen overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg mener det er veldig bra dersom Fylkesmannen velger å gjennomføre et hendelsesbasert tilsyn med barnevernet i kommunen, sier Ueland.

Han opplyser at han kjenner godt til 15-åringens historikk, og at han er kjent med et forhold hvor hun skal ha opptrådt truende overfor ansatte ved en institusjon som hun var ved på et tidligere tidspunkt.

Den siste tiden skal det imidlertid ha vært stille rundt jenta.

– Rømt flere ganger

15-åringen har flere ganger blitt flyttet rundt til ulike barnevernsinstitusjoner rundt om i landet. I forkant av knivstikkingen onsdag hadde hun rømt fra en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør (NOS) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Ifølge NRK skal hun ha rømt derfra flere ganger tidligere.

Fylkesmannen opplyser at de har hatt en avtale om å gjennomføre et såkalt individtilsyn ved institusjonen, men at dette ikke har latt seg gjøre.

– Dette også på grunn av enkelte årsaker som ligger utenfor våre muligheter. De kan jeg ikke gå inn på ettersom det går på person og personlige ting, sier Abrahamsen.

Tilsynsrunde

Det vurderes også nå om det skal gjennomføres en ekstern granskning av behandlingen jenta har fått ved Sørlandet sykehus.

I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.

Sykehuset har selv rutinemessig varslet Statens helsetilsyn etter knivstikkingen. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har imidlertid uttalt at de etter en intern gjennomgang ikke har funnet feil eller mangler ved jentas behandling.

Han innrømte likevel overfor Dagbladet at de hadde feilvurdert 15-åringen. Hun ble vurdert som en person som kunne skade seg selv, men ikke andre.

(©NTB)