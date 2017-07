Tre personer siktet for medvirkning til drapsforsøk i Oslo

De to skadde personene er utskrevet fra sykehus og overført til arresten, opplyser Oslo politidistrikt fredag formiddag.

Det er de to mennene som ble skadd i skyteepisoden i Sørkedalsveien på Majorstua som nå er siktet. Totalt tre personer er pågrepet i saken. Alle er siktet for medvirkning til forsøk på drap.

– Vi vet ikke om det er flere involverte enn dem vi har pågrepet, men vi utelukker det ikke. Vi går bredt ut for å være sikre på at vi undersøker alle de ulike mulighetene, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning, Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til NTB.

Avhøres

De siktede avhøres fredag, og politiet fortsetter med de undersøkelsene de mener er riktige for etterforskningen, opplyser Kristiansen.

De siktede blir mest sannsynlig framstilt for varetektsfengsling lørdag 29. juli.

Kristiansen sier politiet jobber med å få klarhet i hendelsesforløpet.

På Majorstua er det funnet et skytevåpen, og Kristiansen sier de undersøker om det kan ha noe med skyteepisoden å gjøre.

Flere hendelser

Politiet meldte torsdag om to skyteepisoder i hovedstaden. Den første på Majorstua i 8-tiden, den andre litt senere på Vålerenga. Politiet mener nå det kun er snakk om ett åsted, i Sørkedalsveien på Majorstua.

Politiet opplyste torsdag at de tror at mannen som ble funnet på Vålerenga ble skutt på Majorstua og at han kom seg derfra til Vålerenga, muligens med drosje.

Ingen av de to som ble skutt torsdag, ble livstruende skadd.

Lørdag ettermiddag ble en mann alvorlig såret i en skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen er ennå pågrepet i denne saken. Politiet utelukker imidlertid ikke at det kan være en sammenheng mellom denne og torsdagens skyteepisoder.

– På bakgrunn av etterforskningen så langt, ønsker vi å undersøke om det er en sammenheng mellom episodene, sa Kristiansen torsdag.

