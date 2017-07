Høyreekstreme flyttet demonstrasjon fra Østfold til Kristiansand

Mellom 50 og 60 nynazister møtte opp i sentrum av Kristiansand midt på dagen lørdag med sine grønne og hvite flagg, midt blant barn og voksne i sørlandsbyens gågate.

Ifølge NRK besto gruppen av både norske og svenske nynazister, som marsjerte nedover Markens gate. Enkelte forbipasserende valgte å snu ryggen til opptoget, som ifølge kanalen gikk stille nedover gaten.

Politiet var mannsterkt til stede, og flere høyreekstreme personer er ifølge TV 2 og NRK blitt pågrepet i sørlandsbyen.

14 pågrepet i Østfold

Opprinnelig håpet nynazistene å gjennomføre demonstrasjonen i Fredrikstad, men på grunn av den økte beredskapen i Østfold, endte de opp i Kristiansand isteden.

Fredag kveld og natt til lørdag ble minst 14 personer arrestert i på grenseovergangene ved Ørje og Svinesund i Østfold. Operasjonsleder Lars Stenrød i Øst politidistrikt opplyser til nyhetsbyrået TT at alle trolig er svenske statsborgere, og i alderen 19 til 42 år. Flere svenske medier vier saken stor oppmerksomhet lørdag ettermiddag.

– De er pågrepet fordi vi mener de utgjør en fare for offentligheten og at de skulle delta i demonstrasjoner, sier Stenrød. Det er ikke tatt beslag av våpen, men politiet har sikret seg ulike ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon. Ifølge TT har Østfold-politiet blant annet tatt beslag i de pågrepnes biler.

Ikke tillatelse

Stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt sier det ikke var søkt om tillatelse til å holde demonstrasjon i Kristiansand. Allerede i juni fikk gruppen avslag på søknaden om å demonstrere i Fredrikstad.

– Det er en demonstrasjon som det ikke er søkt løyve til, så vi holder et øye med dem og forsøker etter hvert å stoppe demonstrasjonen. Så får vi vurdere i etterkant om dette skal avstedkomme noen reaksjoner, sier Austad til Fædrelandsvennen.

Ifølge Austad ville politiet forsøke å komme i dialog med gruppen.

Medlemmene av gruppen delte ut løpesedler, men de fleste som kom forbi, ville ikke ta imot. En kvinne filmet demonstrasjonen for de høyreekstreme.

– Vi kommer for å vise vårt syn og dele ut flygeblad, sier den norske talsmannen for DNM, Håkon Forvald, til avisen.

Fri Midt-Norge arrangerte lørdag ettermiddag en motdemonstrasjon i Tordenskjoldparken i Trondheim, melder NRK. Motdemonstrasjonen arrangeres i solidaritet med Fredrikstad, og mot nazisme, rasisme, og homofobi, opplyser gruppen.

Olsok

Politiet ble tidligere lørdag tipset om at de høyreekstreme kunne være på vei, men hvorfor de valgte nettopp Kristiansand som alternativ til Fredrikstad, er ikke kjent.

29. juli er dødsdagen for Olav den hellige, og dagen kalles både olsok og Olavsdagen, og er tradisjonelt en merkedag for norske nasjonalister.

Beredskapen i Østfold har vært høy i forkant av denne dagen, og politiet mener de har vært forberedt på det som eventuelt måtte komme.

– Partene her er i utgangspunktet ikke voldelige, det er først når de ser hverandre at det er fare for vold. Det er derfor det vi har planlagt for, sier Jan Erik Haugland, fungerende stabssjef i Øst politidistrikt, til TV 2.

– Uavhengig av hvem det er, så har vi god erfaring med dialog. Dialogen blir som regel respektert. Til sjuende og sist kan det være politiet må sette makt bak kravene, sier Haugland.

