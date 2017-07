Kjærlighetsdikteren Stein Mehren er død

Ifølge Mehren selv debuterte han som bildekunstner i Dagbladet for 50 år siden, da han illustrerte et dikt for avisen i 1967. Som forfatter var han mest kjent for sine dikt, men han skrev også både teaterstykker, romaner og essays.

Han regnes som en av våre fremste diktere etter krigen, og kanskje som vår fremste kjærlighetsdikter. Ikke uten grunn er han blitt sammenlignet med dikteren Olaf Bull.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Stein Mehrens død. Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard til avisen.

Flere priser

Mehren utga over 30 diktsamlinger, og fikk sju nominasjoner til Nordisk råds litteraturpris. Selv om han aldri vant den høythengende prisen, ble han hedret med flere andre utmerkelser, blant annet Kritikerprisen, Kulturrådets bokpris, Aschehougprisen, Fritt Ord-prisen, Triztán Vindtorn poesipris og Dagbladets lyrikkpris.

Mehren debuterte som lyriker i 1960 med «Gjennom stillheten en natt». Deretter fulgte han opp med blant annet «Hildring i speil» (1961), «Alene med en himmel» (1962), «Mot en verden av lys» (1963) og «Gobelin Europa» (1965). Han holdt posisjonen som en framtredende dikter gjennom hele sitt rike og produktive forfatterskap.

Ifølge forlaget Aschehoug brakte Mehren noe nytt inn i norsk lyrikk.

– Uventede bilder, en varhet overfor klangen og nyansene i språket, sammen med bevisstheten om følelse og tanke som uoppløselige deler av hverandre, skriver forlaget om forfatteren på sine nettsider.

Biologi, filosofi og litteratur

Mehren ble født i Oslo 16. mai 1935. Han studerte filosofi ved Universitetet i Oslo, i tillegg til biologi i både Oslo og München, samt litteratur i Cambridge i England.

I tillegg til sitt omfattende dikterskap, bidro han også i ulike antologier, han ga ut to CD-er og konserter med Ketil Bjørnstad og laget korverk med Kåre Kolberg og Ståle Kleiberg. Han har skrevet tekster til sanger av Øistein Sommerfeldt og til oratorium av Arne Nordheim og skrevet artikler for flere aviser.

Mehren skapte seg også et navn som maler og har hatt flere separatutstillinger, ifølge Dagbladet var den første så sent som i 1993 i Galleri Hauken i Oslo. Han har også deltatt i en rekke kollektivutstillinger.

Takket nei til St. Olavs Orden

I 2001 gjorde Mehren seg bemerket da han takket nei til St. Olavs Orden. Selv ønsket han ikke å kommentere begrunnelsen, men ga Dagbladet tilgang til en «indre begrunnelse» han hadde brukt for seg selv.

Som ett av i alt 13 punkter skrev han følgende om å motta en offentlig utmerkelse:

«Gjør den deg til medmenneske med tilgang til alle slags mennesker, eller gjør den deg til medlem av en eksklusiv klubb du ikke selv har meldt deg inn i?".