Røe Isaksen: Fattigdom måles feil

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.

– Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret. Det er dypt umoralsk. Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.

Man regnes som fattig dersom inntekten utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten i landet for øvrig. Verdien av offentlige tjenester man mottar – som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.

Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge. Han mener dessuten at nordmenn flest med dagens ordning ikke får med seg hva regjeringen gjør for å redusere forskjellene.

(©NTB)