Regn førte til ras i Kåfjord – fortsatt rasfare i fylket

Ingen ble truffet av raset, som gikk søndag ettermiddag like før klokka 14 på Nordnes i Kåfjord. E6 hadde ifølge Nordlys redusert fremkommelighet etter raset, med ett stengt kjørefelt.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det fare for jordskred i områdene der det kommer mest nedbør i Troms, bekrefter hydrolog Knut Ola Aamodt overfor avisa.

– Ifølge prognosen regner det jevnt og trutt 1 til 2 millimeter i timen, og det kommer til å vare en stund. Det kan bli elveløpsendringer og vannøkning i de mindre vassdragene, sier han.

De større vassdragene i fylket ikke ser ut til å være ved flomnivå.

– Det er vått i nesten hele Nord-Norge, og regnet fortsetter mandag. Det er utrygt for store nedbørsmengder i Troms og Vest-Finnmark. Tid for innekos? skriver meteorologene på Yr.no på Twitter søndag ettermiddag.

– Vi har sendt ut obs-varsel for Finnmarksvidda. Her kan det enkelte steder komme 30–40 millimeter på 24 timer. Det blir mye, men ikke fullt så mye regn også i kyst- og fjordstrøkene i Nord-Troms. I Rogaland ser det ut til at det vil komme 20–30 millimeter regn. Det er et lite, men hissig lavtrykk på kysten som også vil gi stiv til sterk kuling, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til VG.

Mandagen ser også ut til å kunne bli i fuktigste laget mange steder. Det varsles om regn og regnbyger og også fare for lyn og torden på Østlandet og i fjellet i Sør-Norge. Regnbyger må man regne med hele veien fra Agder-fylkene i sør til Finnmark i nord.

