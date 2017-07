Statens bruk av nynorsk stuper under Solberg-regjeringen

I 2012 var 26,3 prosent av stortingsdokumentene på nynorsk. Fire år senere er andelen kun 16,8 prosent, skriver NRK.

Språkrådet krever at 25 prosent av alle statlige dokumenter skal være på nynorsk. Rådet deler inn i fire kategorier: stortingsdokumenter, sosiale medier, dokumenter under 10 sider og dokumenter over 10 sider.

Språkrådets opptelling viser at de dårligste til å bruke nynorsk er Forsvarsdepartementet (5 prosent) og Utenriksdepartementet (2,3 prosent). Kun tre av departementene kommer over 25-prosentgrensen.

Utenriksdepartementet legger seg flate og sier de vil drøfte hvordan de kan utarbeide klare planer for målbruken.

– Vi ser for eksempel for oss at flere stortingsdokumenter bør være på nynorsk, skriver kommunikasjonsrådgiver i UD Marte Lerberg Kopstad til NRK. Uttalelsen er opprinnelig skrevet på nynorsk.

Statsministerens kontor troner øverst på skalaen, med en nynorskbruk på 33,5 prosent.

Det finnes flere dokumenter over ti sider på nynorsk nå enn i 2012, men også her går prosentdelen ned fra 2015 til i fjor.

– Vi opplever ingen vond vilje. Men i hverdagen kan det være lett å glemme å bruke den andre målformen, sier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

Det er kun to statsråder i regjeringen som bruker nynorsk som hovedmål; olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

