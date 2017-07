Britisk mann siktet for overgrep mot norsk gutt 

Mannen er siktet for å ha truet en norsk gutt til å utføre seksuelle handlinger med seg selv gjennom et spill over internett. Gutten skal ha vært utsatt for pengeutpressing i forkant av hendelsen, opplyser Kripos i en pressemelding.

Overgrepet skal ha blitt direkteoverført til en person i utlandet. Det var torsdag at mannen ble pågrepet og siktet i Storbritannia.

– Han er britisk statsborger og dette er en britisk etterforskning. Mannen blir derfor ikke utlevert til Norge. Han ble pågrepet fordi det var en fare for at han skulle begå flere overgrep, opplyser kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.

Britisk politi har beslaglagt mobil og datautstyr i forbindelse med pågripelsen.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding på gjennomgangen av beslaget, opplyser Nilssen.

Kripos ble varslet av lensmannskontoret som mottok anmeldelsen fra guttens familie. NCMEC (The National Center for Missing and Exploited Children) bisto med å identifisere den siktede.

