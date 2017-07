Krakilsk svane i Hordaland får utsatt dødsdom

Engasjementet har ikke lagt seg rundt knoppsvanen, som kommunen ønsket å avlive etter at den dro en jente under vann 30. juni. «Havnesjefen» i Os har blitt et av sommerens mest omtalte dyr.

Mandag stilte rundt 30 personer opp i en demonstrasjon mot avliving av svanen. Ifølge Bergens Tidende informerte varaordfører Laila Reiertsen om at den vedtatte avlivingen av «Havnesjefen» skal utsettes i 14 dager.

– Vi håper at vi kan komme fram til en løsning som alle kan være tilfreds med, sa varaordføreren i etterkant av demonstrasjonen.

Demonstrant Else Egeland forteller at hun er tilfreds med at kommunen har utsatt avliving i to uker til.

– Det viser at de hører på andre innspill, sier Egeland til Bergens Tidende.

