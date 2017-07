Siktet etter Oslo-skyting godtar fire ukers varetekt

Mannen, som er en av fire siktede etter skyteepisodene, ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Han nekter straffskyld etter siktelsen, men samtykker i politiets begjæring om fire ukers varetekt.

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Arve Ringsbye, til NTB. Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører mandag.

– Mannen er siktet i forbindelse med skytingen på Grünerløkka 22. juli, opplyser Audun Kristiansen, fungerende leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Politiadvokat Frank Grimstad Jensen sier at 31-åringen er siktet for drapsforsøk og at han sier seg villig til å forklare seg overfor politiet. Mannen er tidligere drapsdømt, ifølge VG.

I alt fire menn er siktet i forbindelse med skyteepisodene på Majorstua torsdag og 22. juli på Grünerløkka, der i alt tre personer ble såret. Ingen av de siktede erkjenner noen form for straffskyld.

