Solberg vil fortsette som partileder uansett utfall

– Jeg fortsetter som Høyre-leder uansett om vi taper eller vinner valget. Det er selvsagt partiet som bestemmer, men det er min plan, sier Solberg til VG.

– Jeg har fortsatt mye ugjort og er like engasjert i å skape et samfunn med muligheter for alle, få flere i jobb, en god skole for barna våre eller å hjelpe folk med rus eller psykiske problemer, uansett om det er som statsminister eller Høyre-leder i opposisjon, sier hun.

Solberg har vært partileder siden 2004.

– Jeg har vært partileder kjempelenge. Men jeg har så god stamina, vet du, og jeg blir bare bedre og bedre etter hvert som det modnes, sier Solberg.

Statsministeren er for tiden på en fire dager lang valgkampturné gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Underveis i det stramme programmet søndag satt hun imidlertid av tid til et besøk hos KrF-leder Knut Arild Hareides foreldre på Bømlo – akkurat slik hun gjorde under valgkampen for fire år siden.

Besøket tolkes som en investering for fortsatt samarbeid mellom KrF og Høyre fra statsministerens side.

