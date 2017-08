Bekymring over at visumavdelingen i Murmansk er flyttet til Moskva

– Jeg er veldig bekymret. Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten, blant annet at tallet på lokalt ansatte reduseres, og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen (Ap) til NRK.

På det meste har det norske generalkonsulatet i Murmansk hatt godt over 30 ansatte, men de siste årene er både antall diplomater og lokalt ansatte kuttet. I løpet av høsten vil det bli kun 17 personer igjen ved kontoret. Generalkonsulatet har hatt ansvar for å ta seg av det viktige Barents-samarbeidet, samt felles fiskeriforvaltning og miljøvern.

– Jeg vil gå så langt som å si at Murmansk er Norges viktigste lyttepost. Det er her Norge har store utfordringer i forholdet til en komplisert nabo. Da er det viktig med en sterk, nasjonal tilstedeværelse i Russland. Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap, og at man kan rette det opp så raskt som mulig. Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning, understreker Rafaelsen.

Effektivisering

I fjor ble det utstedt mer enn 10.000 visum ved kontoret i Murmansk. Generalkonsulatet opplyste imidlertid på sin Facebook-side forrige uke at staben ved ambassaden i Moskva blir økt i forbindelse med endringene.

Kristin Enstad i Utenriksdepartementet sier til NTB at endringene i Murmansk har sammenheng med en effektivisering av visumarbeidet i Russland generelt.

– Dette er et ledd i arbeidet med å effektivisere visumarbeidet ved våre utenriksstasjoner og har ikke noe med prioritering av forholdet til Russland å gjøre. Når det gjelder Russland, vil all behandling av visumsøknader nå skje i Moskva. Det får noen konsekvenser for bemanningen ved generalkonsulatene i Murmansk og St. Petersburg, men innebærer ingen endring i visumpraksisen for borgere i Nordvest-Russland, sier Enstad.

Høy prioritering

Hun sier aktivitetsnivået ved generalkonsulatet i Murmansk er høyt, noe det fortsatt vil være. Bortsett fra stillingene knyttet til visumarbeidet, er bemanningen den samme, mens visumavdelingen i Moskva altså styrkes. Generalkonsulatet i Murmansk vil fortsatt ta imot søknader om grenseboerbevis for innbyggere i de grensenære områdene.

– Samarbeidet med Nordvest-Russland, også innenfor rammene av Barentssamarbeidet, fortsetter for fullt. Folk-til-folk-samarbeidet med Russland prioriteres høyt, og vi opprettholder nivået på prosjektsamarbeidet. Nordområdepolitikken står høyt på dagsordenen for regjeringen, og forholdet til Russland er en kjerneinteresse for Norge, fastslår Enstad.

Generalkonsulatet opplyser på Facebook-siden at den viktigste endringen for visumsøkere i Murmansk og Arkhangelsk framover vil være at alle søknader må leveres til visumsentrene. Selv om dette innebærer at dokumenter må fraktes til Moskva, blir servicegebyrene de samme som før.

