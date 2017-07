En person pågrepet etter boligbrann i Oslo

Klokken 2.20 natt til tirsdag opplyste politiet i Oslo til NTB at en person ikke var gjort rede for etter at det brøt ut brann i eneboligen.

Klokken 2.55 skriver politiet på Twitter at personen er funnet og mistenkes for å ha påsatt brannen.

– Det begynte å brenne i stua i første etasje. Brannvesenet er på stedet og har fått kontroll på brannen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt. Brannen ble slukket like etter.

Politiet fikk melding om brannen i Åslandsveien klokken 2.03 natt til tirsdag.

Brannvesenet rykket ut med seks biler med til sammen 22 mannskaper.

(©NTB)