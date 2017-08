Færre omkom i trafikkulykker hittil i år

I løpet av de første sju månedene i år har i alt 58 mennesker mistet livet i trafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. I juli omkom ni personer på veiene. Mot et gjennomsnitt på 17 omkomne de siste fem foregående årene.

Av de omkomne i juli var sju menn og to var kvinner. Fem var bilførere, en var mc-fører og tre var syklister.

Statistikken viser også at det er en betydelig nedgang av antall unge i alderen 16–24 år som rammes av ulykker. Hittil i år er det registrert sju omkomne i denne aldersgruppen. Noe som er en halvering av periodegjennomsnittet fra januar til juli i årene 2010–2016.

Trygg Trafikks tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker.

Statens vegvesen, som publiserte sin oversikt over trafikkulykker mandag, tror at det kan bli under 100 drepte på norske veier totalt i 2017, om utviklingen fortsetter ut året.

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.

