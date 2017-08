Mann som ble skadd i jordskjelvet på Kos må amputere 

Romerikes Blad skriver at den 22 år gamle mannen selv har skrevet om sin helsetilstand på Facebook.

– En saga er over for min del etter ulykken som skjedde på Kos. Jeg må amputere opp til knærne på begge beina, så min tid som aktiv fotballspiller er over. Det er helt jævlig, rett og slett, skriver Martin Bakkejord Skolbekken og takker samtidig alle for støtten.

Skolbekken var blant flere hundre mennesker som ble skadd i jordskjelvet på det tyrkiske feriestedet Bodrum og greske Kos natt til 21. juli. Han ble alvorlig skadd da han en murvegg raste over ham på en uterestaurant.

Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.

