Svekkelse av utenriksstasjon i Murmansk skaper bekymring

– Jeg er veldig bekymret. Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten, der blant annet lokalt ansatte reduseres, og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen (Ap) til NRK.

På det meste har det norske generalkonsulatet i Murmansk hatt godt over 30 ansatte, men de siste årene er både antall diplomater og lokalt ansatte redusert. I løpet av høsten er det kun 17 personer igjen ved kontoret. Generalkonsulatet har hatt ansvar for å ta seg av det viktige Barents-samarbeidet, samt felles fiskeriforvaltning og miljøvern.

– Jeg vil gå så langt som å si at Murmansk er Norges viktigste lyttepost. Det er her Norge har store utfordringer i forholdet til en komplisert nabo. Da er det viktig med en sterk, nasjonal tilstedeværelse i Russland. Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap, og at man kan rette det opp så raskt som mulig. Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning, understreker Rafaelsen.

I fjor ble det utstedt mer enn 10.000 visum ved kontoret i Murmansk. Generalkonsulatet opplyste på sin Facebook-side forrige uke at staben ved ambassaden i Moskva blir økt i forbindelse med endringene. Det opplyses dessuten at den viktigste endringen for visumsøkere i Murmansk og Arkhangelsk framover vil være at alle søknader må leveres til visumsentrene. Visumavdelingen i Murmansk vil fortsatt behandle søknader om grensebeboerbevis for innbyggere i de grensenære områdene.

