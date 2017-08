AUF krever at Støre skroter fraværsgrensen

Denne uken holder AUF sommerleir på Utøya. Ungdomspartiet har en klar melding til Ap-leder Jonas Gahr Støre når han kommer på besøk senere i uken:

– Jeg forventer at Ap skroter den urettferdige fraværsgrensen. I stedet bør man komme i gang med å foreslå ulike løsninger på fraværet og frafallet i skolen, sier Mani Hussaini til Aftenposten.

Fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget. Fravær som er dokumentert, er gyldig fravær.

Hussaini mener det ikke bør være noen grense.

– Vårt mål er å overbevise Arbeiderpartiet om at en absolutt tallgrense ikke bidrar med noen verdens ting, annet enn at flere elever ikke får karakter, og at flere elever må stå i kø på legekontorene, sier han.

Stortingsrepresentant Marianne Aasen svarer på vegne av Ap:

– I Arbeiderpartiets stortingsgruppe var det et klart flertall for en tydelig grense, men mindre stivbeint. Vi vil derfor ha mer fleksibilitet og mulighet for bruk av skjønn, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent etter at de nye reglene ble innført, ifølge statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

