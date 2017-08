Høyre og Frp er uenige om Russland-sanksjoner 

– Vi må ta innover oss at ikke Russland kommer til å forlate Krim. Nå må russerne akseptere og etterleve Minsk-avtalen som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina. Når det skjer bør sanksjonene fjernes, sier Christian Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Han ber utenriksministeren ta affære om å få fjernet EUs sanksjoner mot Russland på bakgrunn av nye amerikanske sanksjoner mot Russland, vedtatt i det amerikanske senatet før helgen.

Utenriksministeren derimot reagerer på at Tybring-Gjeddes uttalelser ikke reflekterer regjeringens syn. Han avviser at han vil jobbe for å få fjernet sanksjonene mot Russland og mener regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak.

– I likhet med EU er Norge klar på at det er Russland som sitter med nøkkelen til å få opphevet de restriktive tiltakene. Sanksjonene oppheves i det øyeblikk Russland etterlever folkeretten og trekker russiske soldater ut av Øst-Ukraina, slutter å destabilisere Donbass og støtte prorussiske separatister, etterlever Minsk 1 og 2-avtalen, og opphever annekteringen av Krim, sier Brende til Aftenposten.

