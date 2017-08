Norske Skog-aksjen kraftig opp etter Solbergs antydninger om mulig hjelp

Aksjekursen skjøt i været umiddelbart etter åpningstid på Oslo Børs og var onsdag ettermiddag fortsatt opp rundt 14 prosent. I rene kroner er riktignok stigningen minimal, i og med at aksjekursen er blitt svært redusert etter hvert som konsernledelsen har mislyktes med å komme i havn med en plan for refinansieringen av gjelden.

Oslo Børs besluttet onsdag ettermiddag å sette aksjen under særskilt observasjon, med henvisning til de pågående gjeldsforhandlingene, «inntil det foreligger nye avklaringer» rundt situasjonen til konsernet.

Utviklingen onsdag settes i sammenheng med oppslaget i Dagens Næringsliv på nett tirsdag og i onsdagens papiravis, om at regjeringen ikke avviser mulighetene for en eller annen form for hjelp til det tradisjonsrike konsernet. Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg (H) – som sier hun «skal ta vare på verdier for det norske samfunnet» – svært positivt.

Erna: – Kan gripe inn

– Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres. Vi skal ha et profesjonelt statlig eierskap. I enkelte selskaper er det mulig å gripe inn, men det er for tidlig å si før en gjennomgåelse av dette er ferdig, sier Solberg til avisen.

Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland (H) følger også situasjonen i konsernet tett. Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.

Flere muligheter

Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag. Fristen for å få i havn en enighet er blitt utsatt flere ganger de siste månedene, og er nå foreløpig satt til 11. august.

Alternativet til refinansiering er konkurs – såfremt ikke regjeringen kommer på banen og eksempelvis kjøper konsernets gjeld. Norske Skog har 6,4 milliarder kroner i rentebærende gjeld.

Et annet alternativ er at regjeringen kjøper hele eller deler av konkursboet for å sørge for videre drift ved for eksempel de norske virksomhetene, som har rundt 1.000 ansatte.

Næringsministeren vil ikke spekulere om hvilke virkemidler som er aktuelle, men sier hun skal «vurdere situasjonen sammen med selskapet» hvis gjeldsforhandlingene ikke fører fram.

Hovedeier selger seg ned

Norske Skogs største aksjonær, GSO Capital Partners, som er en del av Blackstone-gruppen, selger seg samtidig ytterligere ned i konsernet. Onsdag varslet GSO i en børsmelding salget av 2,6 millioner aksjer.

GSO Capital Partners ble Norske Skogs største aksjonær ved at obligasjonslån de eide ble omgjort til aksjer i en refinansiering i 2016. Siden den gang har de gradvis solgt seg ned i det gjeldstyngede selskapet, skriver E24.

Etter salget eier fondet 15,6 prosent av Norske Skog.

