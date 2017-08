Politiet rimelig sikre på identiteten til omkommet småflypilot

– Den omkomne ble i formiddag fraktet ned fra ulykkesstedet. Politiet mener å vite identiteten til den omkomne og antatt pårørende er varslet og i tett kontakt med oss. For å være sikker på identitet vil det skje gjennom obduksjon, opplyser Bård Sørumshaugen, fungerende lensmann i Valdres.

Han forteller videre at politiets kriminalteknikere og Statens havarikommisjon for transport onsdag er i gang med sitt arbeid for å undersøke hendelsesforløp og årsaksforhold. Politihelikopteret vil delta i dette arbeidet onsdag.

Avhører vitner

Restene etter flyet ligger i et område på om lag 200 ganger 200 meter ved Dyttholknatten i Sør-Aurdal. Stedet er bratt og vanskelig tilgjengelig med stein og kratt.

– Politiet i Valdres er i gang med å avhøre vitner som så flyet rett før det styrtet og som kan ha viktig informasjon for å komme fram til hvordan ulykken skjedde, sier Sørumshaugen.

Han sier pårørende til piloten har uttrykt at de ønsker ro i den vanskelig tiden de er i nå. Flyet som styrtet var et toseters fly av typen Aquila A211 og tilhørte Nedre Romerike flyklubb.

– Dette er tragisk. Først og fremst for de pårørende, men også for flyklubben. Vi har hatt en lang og god historie med tanke på ulykker. Vi hadde håpet at den historien skulle bli lengre, men dessverre ble den brutt tirsdag kveld, forteller pressekontakt Thore Nylund i Nedre Romerike flyklubb til Romerikes Blad.

Flyklubben opplyser at de setter det andre flyet de har av denne typen på bakken etter tirsdagens ulykke.

Til fots til ulykkesstedet

Området ulykken skjedde i, ligger like ved grensen mot Buskerud – mellom Flå i vest og Nes i øst. Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.15 tirsdag kveld. Ulykkesstedet ligger i bratt terreng, og det ble derfor besluttet å ikke gjennomføre søk etter flyvraket før onsdag formiddag.

Ifølge NRK sendte ikke flyet noe nødsignal før det braste inn i fjellveggen.

Luftressurser som politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter var først i området for å få en oversikt over ulykkesstedet tirsdag kveld. Helikoptermannskapet måtte lande og ta seg til fots inn til havaristedet.

– Der fant de en person som var død. Den personen er ikke blitt hentet ut på grunn av et så krevende terreng at det er uforsvarlig å gjøre det i natt. Det er også delvis rasfare i området, opplyste politiet.

Etter anmodning fra politiet har Avinor etablert flyforbud i en omkrets på to nautiske mil og en høyde på 10.000 fot over ulykkesstedet.

Så flyet gå ned

Nordre og Søndre Dyttholknatten er to natturreservat som ligger i Oppland, like ved grensa til Buskerud. Operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt sier vitner i området så flyet gå ned og at de observerte flammer i området.

– Vitner har hørt fly i lufta og sett flyet gå ned, opplyser politiet til Oppland Arbeiderblad.

Christian Mathiesen som er på telttur i området, sier til VG at han hørte et smell, som han først tenkte var torden. Han hadde også hørt flydur i området tidligere tirsdag kveld.