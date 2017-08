Småfly styrtet i fjellvegg i Oppland

Flyet kjørte i en fjellvegg ved Dyttholknatten. Vrakrester fra flyet er spredt på et område på 200 ganger 200 meter, melder politiet. Hvor mange som var om bord i flyet er foreløpig uvisst.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.15 tirsdag kveld.

– Politiet i Innlandet har sendt politipatruljer til stedet samt at luftambulanse, politihelikopter og redningshelikopter ble varslet av HRS. Det er ikke veiforbindelse til ulykkesstedet og vanskelige landingsforhold for helikopter. Hjelpemannskaper må ta seg til fots til ulykkesstedet, sier politiet i en pressemelding klokken 23.45.

På stedet

Luftressurser som politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter har vært over området for å få en oversikt over ulykkesstedet. De har fra luften søkt etter personer i ulykkesområdet uten at de har sett overlevende. Politiet sier de arbeider med å få klarhet i hvilken type fly det er snakk om, hvor det kom fra og hvor det var på vei.

Nordevik sier til VG at de begynner å få mannskaper på plass.

– Luftambulansen har vært der tidlig, og har bekreftet vrakrester. Vi begynner å se konturen av ulykkesstedet, sier han.

Vitne

Operasjonsleder Arne Nordevik i Innlandet politidistrikt sier til NRK at vitner har sett flyet gå ned og har observert flammer i området. Det skal ikke ha blitt sendt ut nødsignal fra flyet.

Christian Mathiesen som er på telttur i området sier til VG at han hørte et smell, som han først tenkte var torden. Han har også hørt flydur i området tidligere i kveld.

– Seaking-helikoptret har vært der lenge. Det begynner å komme en del kjøretøyer og vi kan se blålys, sier Mathiesen, som legger til at området ser svært bratt ut.

Mye ressurser

Vestviken 110-sentral opplyser på Twitter at brannvesenet i Flå bistår politiet. Hovedredningssentralen i Sør-Norge bekrefter også at de er involvert i aksjonen.

– Ulykkesstedet er i et vanskelig og utilgjengelig terreng slik at arbeid på stedet må avvente til man får dagslys, sier politiet.

Politi og redningsmannskap som allerede er på ulykkesstedet vil fortsette søk utover natten.

Nordre og Søndre Dyttholknatten er to natturreservat som ligger i Oppland, nær grensa til Buskerud.

Avinor har etter anmodning fra politiet i Innlandet etablert flyforbud som gjelder to nautiske mil over ulykkesstedet.