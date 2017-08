AUF-lederen dro i gang årets Utøya-leir med spark til Erna og Siv

– Velkommen til Norges viktigste politiske verksted, sa Hussaini til AUF-erne som hadde samlet seg i bakken, og gikk straks i gang med å snakke om hvorfor det er viktig å få Høyre og Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene ved første og beste anledning.

– Tenk å la dem styre i åtte år. Da vil de ha gjort endringer i landet vårt for alltid: Økt privatisering i skolesektoren, et hardere arbeidsliv og hva Per Sandberg kan finne på de neste fire åra, tør jeg ikke tenke på en gang, sa Hussaini og høstet latter og applaus for sine utfall.

– Jeg drømmer om at vi 12. september våkner opp til en arbeidsledig Erna Solberg, og en Siv Jensen som motvillig bæres ut av regjeringslokalene på gullstol, sa han og løftet med det stemningen enda noen hakk.

AUF har årlig, med noen unntak – blant annet i årene etter massedrapene i 2011 – samlet sine politiske talenter til sommerleir på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud. Årets leir er den tredje på rad etter at AUF tok tilbake øya etter terrorangrepet.

Da Jens Stoltenberg overraskende besøkte øya onsdag, var blant annet 22. juli tema i «sofapraten» på scenen med tidligere generalsekretær Tonje Brenna, men også minner fra tidligere leirer.

– Før var jeg på Utøya for å snakke om framtiden, nå er jeg der for å snakke om fortiden, sa den tidligere AUF- og Ap-lederen før han ble fraktet ut til rundt 1.000 ventende leirdeltakere.

