Barna får velge i år – og får egen valguke

Spørsmålet ble stilt til statsminister Erna Solberg (H) under opptakene til Barnas valgshow, som lanseres digitalt mandag 14. august, sammen med Redd Barna-satsingen Barnas valg.

– Det er jo et relevant spørsmål, sier politisk rådgiver i Redd Barna, Tirill Sjøvoll, til NTB.

Hun er prosjektleder for Barnas valg, en digital plattform med informasjon om det politiske systemet og de norske partiene. Her skal barn i 5. til 10. klasse i år kunne stemme digitalt på det partiet de liker best. Valgdagen er 7. september.

-Barna tør

– Hovedmålgruppa er barna, men vi tror at en bivirkning er at flere kommer til å snakke om politikk ved middagsbordet. Mange av spørsmålene politikerne får på valgshowene er nok spørsmål mange voksne også har, men ikke vil stille. Men barn tør å spørre, sier Sjøvoll.

Spørsmålet Solberg fikk om politisk samarbeid, illustrerer at det kan være vanskelig å skille mellom partienes politikk og prioriteringer i Norge. Derfor har alle partier laget et eget partiprogram rettet mot barn, men som trolig kan appellere til flere aldersgrupper.

Rett til å bli hørt

– Programmet presenterer hele politikken til det enkelte partiet, ikke bare det vi voksne tror barn er opptatt av. Spørsmålene de stiller, viser at barn er opptatt av det samme som voksne, og det er viktig at vi ikke definerer tema for dem. Selv om ikke barn har stemmerett, har de rett til å bli hørt, og det er det vi prøver å oppnå her, sier Sjøvoll.

