Jensen vil stille språkkrav for å gi Nav-støtte

Forslaget ble også fremmet av Frp-representanter på Stortinget i 2015. Dersom Frp får fortsette i regjering etter valget, ønsker altså partiet å få det gjennomført.

– Jeg tror det er misforstått snillisme å ikke stille krav. Stiller vi krav, med veldig klare forventninger, så går dette mye enklere, sier Jensen til NTB.

Forslaget var et av flere som ble lagt fram under et partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld.

– Det er uansett sånn at stiller vi klare tydelige krav fra samfunnets side, så blir det veldig ofte møtt med god respons og leveranser. Det er så mange mennesker med minoritetsbakgrunn som har bodd her lenge, som verken kan språket eller som er i arbeidslivet. Sånn kan det ikke fortsette, sier hun.

Siv Jensen sa også at hun støtter et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv. Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo. Dette er et godt forslag som bør diskuteres, mener Jensen.

Jensen viste også til at regjeringen går inn for å øke kravet til botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap. Forslaget ble sendt på høring i midten av juli.

Frp-lederen og finansministeren kom dessuten inn på verdidebatten som politikere fra en rekke partier har tatt del i i sommer. Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.

(©NTB)