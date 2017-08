Mer enn tjue våpen stjålet på Eidsvoll

– I forbindelse med våpentyveriet på Dal natt til mandag 31. juli, kan jeg bekrefte at det ble borttatt et tjuetalls våpen fra BørseLars våpenforretning, uten at jeg ønsker å utdype det nærmere. Vi etterforsker saken bredt og har foretatt en rekke vitneavhør og tekniske undersøkelser som vi nå analyserer. Vi ønsker fortsatt tips i saken på vår tipstelefon 63 96 92 68, sier lensmann i Eidsvoll og Hurdal, Espen Sandvold, i en pressemelding.

Han sier videre at han ikke vil kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Tyvene kom seg inn i våpenforretningen ved å kjøre en mørkeblå Audi stasjonsvogn inn gjennom en garasjeport. Denne bilen, en Audi 2006-modell, ble stående igjen på stedet etter tyveriet. Bilen ble stjålet i Drøbak 18. juli. De stakk fra stedet i en mørkegrå Audi A7. Denne bilen ble senere funnet på Østre Hurdalsveg ved Nebbenes kafeteria i Eidsvoll.

Tidligere var politiet usikre på om det dreide seg om en eller flere gjerningspersoner. Men funnet av flere biler gjør at politiet er sikre på at de nå leter etter flere personer.

Politiet står uten mistenkte, og ingen er pågrepet.

– Vi jobber med å sammenligne denne saken med andre saker nasjonalt. Dette er en stor sak, sa Sandvold til NTB tirsdag.

