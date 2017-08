Oslo Børs på stedet hvil

Statoil topper omsetningslisten, men veksten er bare 0,1 prosent. Marine Harvest på andreplass øker 0,6 prosent. På tredje ligger Norsk Hydro, som faller 0,7 prosent.

Taperne torsdag er TGS-Nopec som faller 5,4 prosent og Subsea 7 som faller 2 prosent. Ellers er utslagene små blant selskapene på hovedindeksen.

Konkurstruede Norske Skog var en av dagens vinnere med en vekst i aksjekursen på 11,6 prosent. Det ble omsatt aksjer for 6,4 millioner kroner i selskapet.

Bildet var mer blandet på de toneangivende børsene ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt falt 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London økte 0,9 prosent. CAC 40 i Paris la på seg 0,6 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 52,8 dollar fatet, en vekst på nesten 1 prosent i løpet av handledagen. Amerikansk lettolje ble solgt for 49,9 dollar fatet på spotmarkedet.

(©NTB)