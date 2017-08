Flere personer etterlyses i forbindelse med Kristiansand-drap

Det er en familie og en mann i 60-årene som etterlyses av politiet. De var alle til stede da knivdrapet skjedde og er fanget opp av overvåkingskamera. Familien er trolig mor, far og tre barn. Den eldste gutten har en mørk t-skjorte med et oransje trykk der det står «Seattle». Den yngre gutten har en stripete t-skjorte. Kvinnen har grønn t-skjorte og mannen har på seg en sort T-skjorte.

– Politiet ser på overvåkingskameraet at gutten med «Seattle» T-skjorten står tett opptil den avdøde og det framstår som at hendelsen gjør et sterkt inntrykk på ham. Politiet ønsker først og fremst å komme i kontakt med denne familien for å sikre at gutten er ivaretatt, har fått tilbud om krisehjelp og nødvendig oppfølging han trenger. Videre kan familien sitte på relevant informasjon som politiet trenger, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Mannen i 60-årene var trolig med på å utføre førstehjelp på 17-åringen.

– Han har lyst hår, briller og blå genser, og har trolig medisinsk utdannelse eller erfaring, sier Pedersen Hille.

Begravelsen til Marie Skuland, som ble drept, fant sted i Tveit kirke utenfor Kristiansand fredag.

En 15 år gammel jente er siktet for drap på 17-åringen og drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne som ble påført kritiske skader.

(©NTB)