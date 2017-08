Stortingsrepresentant foreslår ti års innvandringspause i Østfold

– Nå har særlig bykommunene som Moss, Sarpsborg og Fredrikstad tatt imot så mange innvandrere at vi trenger en pause. Derfor vil Østfold Frp foreslå at vi innfører en stans i innvandringen til fylket i ti år framover, sier Wiborg til Fredriksstad Blad.

Wiborg er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, og andrekandidat for partiet i Østfold. Når han forklarer utspillet viser stortingsrepresentanten til en innvandringsdebatt i Moss bystyre i vår, der rådmannen la fram et tall som viser at under 50 prosent av dem som har gjennomført introduksjonsprogrammet er i jobb ett år senere.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som er i Østfold for å sanke stemmer, støtter partikollegaen i ønsket om strammere innvandringspolitikk. Hun vil imidlertid ikke love å stenge grensene til Østfold.

– Vi har strammet kraftig til i innvandringspolitikken. Nå har vi det laveste tallet innvandrere siden 1997. Det betyr at Moss og andre kommuner vil få færre flyktninger å bosette i fremtiden, sier hun.

