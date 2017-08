Sametingskandidat mener alle samer bør få borgerlønn

Inga Evelyn Gaup, andrekandidat til sametingsvalget i Nordre valgkrets for det nystartede partiet Šiella, mener at staten har en moralsk forpliktelse til samene, skriver iFinnmark. Gaup viser blant annet til at samer har mistet deler av språket og kulturen sin i fornorskningen og bør få kompensasjon. En månedlig, livslang borgerlønn til alle som står i samemanntallet vil kunne løse flere problemer, blant annet i reinnæringen, mener hun.

– Det er fare for at det blir slutt på det samiske om man ikke stimulerer til det ene eller det andre. Borgerlønn vil være en stimulasjon til innovasjon, sier Gaup.

Ideen får ikke støtte fra leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp).

– Slik forskjellsbehandling på samer og nordmenn er selvsagt uaktuelt for Frp. Og det er uklokt av kandidater å legge seg på en slik linje. Det bidrar til at synet og forståelsen overfor den samiske befolkningen blir svekket, sier Njåstad.

Tidligere Sametingspresident, Vibeke Larsen, som nå er presidentkandidat for Šiella, synes det er en interessant tanke.

– Løsningen ligger ikke der ennå, men hun har kommet med en idé. Og det samepolitikken trenger er nye ideer; vi er ganske sementerte i tankegangen, sier hun til avisen.

