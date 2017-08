NRKs dab-sjef forsvarer omleggingen 

Tidligere denne uken meldte Dagbladet at en meningsmåling gjennomført av Ipsos viste at tre av fem spurte var misfornøyde med dab-omleggingen.

Men Vasaasen sier til Dagens Næringsliv at publikum hadde funnet på noe annet å gjøre om de ikke likte alle de nye kanalene. Han viser til de 1,2 millioner daglige lytterne kanalene har.

– Norge har gått fra å ha fem riksdekkende kanaler til mer enn 30. Kanalen NRK P1+ som ikke hadde eksistert uten dab, fikk raskt over 200.000 lyttere, sier Vasaasen.

Han er likevel ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen.

– Noe nedgang i lytting må vi regne med i et år hvor vi gjør tidenes teknologiskifte for radio, men så langt tyder alt på at nordmenn kjøper seg dab-radioer og fortsetter å høre på favorittkanaler sine, sier han og viser til at antallet lyttere som hører på radio hver dag er ned 2,8 prosent fra i fjor.

I løpet av august og september setter NRK opp nye sendere for å bedre totaldekningen. Kanalen sier at de også tar hensyn til tilbakemeldinger fra publikum.

