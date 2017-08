16-åring innbrakt etter antatt skyteepisode i Oslo

– Ut fra vitneforklaringer, er gutten mistenkt for å ha avfyrt et skytevåpen. Vi tar prøver av hendene hans for å avdekke eventuelle kruttrester, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding natt til mandag om at vitner på Søndre Nordstrand i Oslo hadde hørt flere smell.

Basert på vitneforklaringene til ti unge menn og gutter, i to grupperinger, på Lofsrudhøgda ble 16-åringen innbrakt. Hekkelstrand kan ikke kommentere om politiet mistenker at de antatte skuddene skal ha blitt avfyrt i forbindelse med en konflikt.

Politiet har ikke sikret noe skytevåpen så langt i etterforskningen, men jobber på stedet.

– Ingen har erkjent noen befatning med noe skytevåpen, poengterer Hekkelstrand.

