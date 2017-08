Felt ulv på Toten har trolig tatt flere hundre sauer

Ulven ble felt klokken 05 mandag morgen, skriver Oppland Arbeiderblad på nett.

– Ulven jagde en sau forbi en jeger på post som fikk skutt den. Det var et perfekt skudd, og det var en god hendelse for bygdefolket, sier fellingsleder Kjell Bakken til NTB.

Ifølge Bakken er over 300 sauer drept eller skadd av ulv den siste tiden på Hadeland og Toten. Blant dem er flere sauer avlivet på grunn av store skader.

Kan være en ulv til

Jaktlaget har forsøkt å felle ulven siden 30. mai i år. Så langt er det bare funnet DNA etter én ulv.

– Det kan dreie seg om to ulver i området, men det er høyst usikkert. Det blir spennende å se hva som skjer nå, vi er fortsatt på vakt, sier Bakken.

Ulven er ei tispe. Fellingslederen ønsker ikke å si nøyaktig hvor i Østre Toten kommune den ble skutt. Nå tar de mål av ulven før de sender den til Trondheim for DNA-prøver.

– Det er en gledens dag. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Ulven har skapt stor frustrasjon og bekymring i beiteområdet, som jo skal være fritt for ulv, sier Bakken.

«Marerittsommer»

Landbruksminister Jon Georg Dale (Sp) er lettet over at ulven er tatt.

– Endelig lykkes en med å skyte ulven som har drept flere hundre sauer i sommer. La oss nå håpe at marerittsommeren for sauebøndene er over, sier han til VG.

Dale lovet kompensasjon til bønder med direkte økonomiske tap på grunn av ulv da han møtte sauebønder på Hadeland og Toten fredag.

– Bøndene på og rundt Hadeland har hatt en ekstrem belastning som man ikke skal ha. I beiteprioriterte områder skal beitedyr ha forrang, uttalte han til NTB.

(©NTB)