Virus sprer seg på Facebook

Viruset oppretter meldinger som blir sendt til dine venner på Facebook. Meldingene inneholder et smiletegn med en kort lenke. Lenken går til en ekstern nettside, og det er ikke helt sikkert hva det gjør med brukeren. I prinsippet kan et klikk inn på lenken være nok til at hackere kan ta over PC-en din melder Nettavisen.

Brukere som får viruset, sender det videre til sine venner. Viruset ser også ut til å legge til et programtillegg til Chrome, og dette må fjernes før problemet forsvinner.

– Skaden den gjør, er at den stjeler informasjon fra Facebook-profilen. Den installerer et tilleggsprogram i nettleseren som kan brukes til identitetstyveri, sier IT-konsulent Jørund Heimholt i Datahjelperne til avisen.

Brukere som er rammet, anbefales å bytte sitt passord på Facebook og fjerne funksjonen hvor du bruker sosiale medier som innlogging for tredjeparts apper og nettsider.

