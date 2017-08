Flere nettsider i Venezuela hacket

Hackerne kaller seg «The Binary Guardians» og angrep flere offentlige portaler for blant annet regjeringen og høyesterett. Også private TV- og telefonselskaper ble rammet. Gruppen bak angrepet viste støtte til opprørerne som ifølge myndighetene sto bak det væpnede angrepet mot en militærbase i byen Valencia søndag.

Flere av nettsidene som ble angrepet, var ute av drift mandag kveld lokal tid, men var i løpet av samme kveld oppe og gikk igjen. Gruppen bak angrepet oppfordret opposisjonen til å protestere og støtte sine «tapre soldater».

Ti av de tjue opprørerne som angrep militærbasen søndag, er fortsatt på frifot, tross store anstrengelser for å få tak på dem. Gruppen hadde trolig til hensikt å starte et militæropprør, hevdet Venezuelas president Nicolás Maduro under sin ukentlige TV-tale.

– Vi vet hvor de er på vei, og vi har alle våre militære styrker og politi i beredskap, sa Maduro og slo fast:

– Jeg kommer til å be om maksstraff for dem som deltok i dette terrorangrepet.

