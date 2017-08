Grov vanskjøtsel av okser avdekket i Fjaler

– Dyrene er funnet under svært kritikkverdige forhold, og de har det ikke noe bra. Det er veldig skittent og det er mye møkk. To dyr er observert døde. Vi er på stedet nå for å overvåke situasjonen, sier fungerende avdelingsleder i Mattilsynet, Rune Myklatun, til NRK.

Mattilsynet oppdaget forholdene da de var på en rutineinspeksjon på gården, som ligger i Fjaler i Sunnfjord. Mattilsynet varslet så politiet om de avmagrede oksene.

– Det som skjer nå, er at vi tar dyrene over i slaktebiler og frakter dem til slaktehuset i Førde. En del blir fraktet i kveld og resten i morgen. Saken blir meldt til politiet av Mattilsynet som straffesak, sier lensmann i Fjaler, Åge Løseth.

(©NTB)