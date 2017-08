Kvinne funnet død i bil på Romerike – mann siktet for drap

– På grunn av omstendighetene rundt den døde kvinnen er mannen pågrepet og siktet for drap, sier politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet er innledningsvis svært tilbakeholdne med opplysninger rundt saken. De mener å kjenne mannens identitet og jobber med å identifisere den drepte kvinnen. Yli vil ikke kommentere om politiet mener det var en relasjon mellom de to.

Det er varslet ytterligere informasjon senere tirsdag.

Meldinger om skyting

– Vi fikk melding i 6-tiden tirsdag fra vitner om at en bil hadde kjørt av fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Da vi kom til stedet, finner vi bilen med en død kvinne i og mannen som nå er siktet, sier Yli.

Den siktede mannen er fraktet til sykehus og tas hånd om av helsepersonell, ifølge VG.

Utover formuleringen «omstendighetene rundt den døde kvinnen», vil ikke politiet nå opplyse ytterligere om bakgrunnen for drapssiktelsen, eller bekrefte Totens Blads opplysninger om at en person skal være skutt på stedet der bilen ble funnet.

Vitne: Skudd ble avfyrt

Også Oppland Arbeiderblad har fått vitneopplysninger som tilsier at det har vært avfyrt skudd i området hvor bilen ble funnet. En kvinne hevder politiet hadde opplyst at det var blitt løsnet skudd, og at en gjerningsperson da ikke var pågrepet. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvor og hvordan drapet har skjedd. Det vi har av ytterligere opplysninger, vil vi ikke gå ut med nå, sier Yli.

Politiet varsler at de vil komme med en pressemelding klokka 12.