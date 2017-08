Politiet undersøker boligen til drept kvinne på Romerike

Huset ligger på Lena i Østre Toten kommune, ifølge Totens Blad, skriver NRK.

Adgangen til huset er sperret av.

– Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Det vil videre etterforskning kunne gi oss mer informasjon om, sier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt.

I en pressemelding tirsdag opplyser politiet at den drapssiktede er en mann i 30-årene, og at han har fått oppnevnt forsvarer. Etterforskerne etterlyser samtidig vitneobservasjoner av en sølvgrå Ford Focus på fylkesvei 33 ved Feiring mellom klokka 3 og 6 natt til tirsdag.

Politiet er innledningsvis svært tilbakeholdne med opplysninger rundt saken. De mener å kjenne mannens identitet og jobber med å identifisere den drepte kvinnen. Politiet på Romerike vil ikke kommentere om det var en relasjon mellom de to.

Meldinger om skyting

– Vi fikk melding i 6-tiden tirsdag fra vitner om at en bil hadde kjørt av fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Da vi kom til stedet, finner vi bilen med en død kvinne i, og mannen som nå er siktet, sier politiadvokat Åsmund Yli til NTB.

Den siktede mannen er fraktet til sykehus og tas hånd om av helsepersonell, ifølge VG. Politiet vil ikke gi ytterligere opplysninger om mannens helsetilstand etter utforkjøringen.

Utover formuleringen «omstendighetene rundt den døde kvinnen» og henvisningen til «skader på avdøde», vil ikke politiet si mer om bakgrunnen for drapssiktelsen. De vil heller ikke kommentere Totens Blads opplysninger om at en person skal være skutt der bilen ble funnet.

Vitne: Skudd ble avfyrt

Også Oppland Arbeiderblad har fått vitneopplysninger som tilsier at det har vært avfyrt skudd i området hvor bilen ble funnet. En kvinne hevdet tirsdag formiddag at politiet hadde opplyst at det var blitt løsnet skudd, og at en gjerningsperson da ikke var pågrepet. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Politiet sier de antar at kvinnen er drept ved hjelp av en gjenstand, men antyder ikke at gjenstanden kan være et skytevåpen.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvor og hvordan drapet har skjedd. Det vi har av ytterligere opplysninger, vil vi ikke gå ut med nå, sier Yli.