Rema fortsetter å miste markedsandeler

– Vi føler at vi begynner å nærme oss en normalsituasjon. Hvis du ser på de siste månedene, er det ingen tvil om at det går riktig vei. At vi merket det i vinter, var åpenbart, sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør i Rema Franchise, til Dagens Næringsliv.

Rema falt 1,2 prosent i markedsandel første halvår. Kiwi øker andelen med 1 prosent i markedsandel.

