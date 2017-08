Selger færre nye boliger, men bygger flere nye

Nedgangen i salget av nye boliger kommer fra et rekordhøyt nivå i fjor. De siste 12 månedene er det igangsatt 32.077 nye boliger, ifølge den ferske statistikken. Sammenlignet med andre kvartal i fjor sank nyboligsalget hele 25 prosent.

– Vi har et høyt nivå både på salg og igangsetting, og vi opplever nå et boligmarked i balanse når vi ser Norge under ett, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Nye leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 16 og 13 prosent under fjorårsnivået, mens salget av småhus går opp med hele 26 prosent, viser tallene fra bransjeforeningen.

– Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablerere. Mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bolig har ikke nok egenkapital, sier Jæger.

