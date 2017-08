Sint Hareide beskyldte Listhaug for å lyve på direkten

Etter en tidvis hatsk verdidebatt, framstår det som et paradoks at KrF-leder Knut Arild Hareide har bidratt til å innsette Frp og Sylvi Listhaug i regjering, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

Det var lite nestekjærlighet å spore i debatten mellom Hareide og onsdag morgen, konstaterer han.

Han beskriver overfor NTB tonen i debatten som hard og tidvis hatsk mellom partilederen og innvandringsministeren. Han konkluderer med at det virker «helt utenkelig» at de to skal sitte i samme regjering etter valget.

– Listhaug kommer med et sitat som sier at KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes, enn hvilke resultater de gir. Det er ren løgn, sa partileder Knut Arild Hareide da han debatterte norske verdier med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

I en svært uforsonlig tone kastet de to politikerne beskyldninger mot hverandre. Hareide hevdet Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for én ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

Kranglet om nestekjærlighet

– Jeg er enig med Martin Kolberg (Ap). En innvandrings- og integreringsminister kan ikke bare spre frykt om dem som kommer til vårt land, sa Hareide med henvisning til Kolbergs uttalelse om at Listhaug mangler en kristen forståelse av begrepet nestekjærlighet.

Listhaug definerte på sin side nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre «den åpne dørs politikk», hvor man slipper inn flest mulig inn til landet. Hun beskyldte dessuten Hareide for bare å snakke, men aldri handle, og viste blant annet til sitt eget møte med en imam som støtter steining som straff.

– Jeg er den første som tar opp dette direkte, istedenfor å gå på arrangement etter arrangement og snakke folk etter munnen. Hareide går og snakker folk etter munnen, og har aldri tatt opp dette, sa Listhaug.

Skjelte ut Sandberg

Det er ikke første gang Hareide går i strupen på Frp-representanter. Et halvt år før kommunevalget i 2015 skjelte han ut daværende nestleder Per Sandberg fordi Sandberg ikke tydelig nok hadde beklaget sine uttalelser samme morgen. Da hadde han sagt noe som han senere vedgikk «kunne tolkes dit hen» at han mente KrF bidro til «å rekruttere og nærmest direkte ha ansvar for IS' bestialske handlinger i Irak og Syria».

– Min tålmodighet med deg, Per Sandberg, etter å ha hørt deg her, er nå svært liten. Nå er det nok. Du må roe deg ned og delta i debatten uten å komme med den type uttalelser. At du ikke engang klarer å komme med en klar og tydelig beklagelse, skuffer meg dypt, sa Hareide i en type utbrudd som er svært sjelden kost fra ham.

Lite nestekjærlighet

Valganalytiker Marthinsen sier det framstår som noe av et paradoks at det er nettopp Hareide og KrF som har bidratt til innsette Listhaug og Frp, i hvert fall etter denne ene debatten å dømme.

– Samtidig er de i valgkampmodus, og de diskuterer temaer der KrF og Frp er som mest uenige. De snakker nok mest til sitt eget grunnfjell, mer enn til hverandre, sier han.

– Sannsynligheten for at de to skal finne sammen i et regjeringssamarbeid er liten, men det var den også før denne debatten, sier Marthinsen.

