Tenåringer stjal først en semitrailer, så en buss

Tirsdag stjal to gutter på 18 og 19 år en semitrailer utenfor Dekkmann i Bodø. Eieren av traileren meldte saken til politiet og noen timer senere ble de to biltyvene pågrepet av en politipatrulje på en utkjørsel på E6. Da hadde semitraileren kjørt over 200 kilometer på E6 fra Bodø til Selfors, nord for Mo i Rana, melder NRK. Ingen av de to hadde førerkort for tyngre kjøretøy.

Tirsdag ettermiddag ble guttene løslatt, klokken 4.10 natt til onsdag fikk politiet en ny melding. Denne gangen om at en buss var stjålet fra Mo sentrum. De samme to som hadde stjålet semitraileren ble pågrepet etter de hadde kommet rundt en mil utenfor sentrum med bussen, forteller operasjonsleder i Salten politidistrikt Jon Inge Moen.

– De sitter nå i arrest og skal avhøres, sier Moen til NTB.

Politiet har ikke mistanke om at de to har kjørt i påvirket tilstand.

