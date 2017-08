Tjener millioner på inngangspenger på Nordkapplatået 

Turister må i dag betale opptil 270 kroner for å nye utsikten på Nordkapplatået. Det mener generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal er altfor mye, melder NRK.

Han er skeptisk til at Rica Eiendom og Scandic-kjeden som driver og eier Nordkapplatået, krever såpass høy inngangsavgift for å komme inn på området.

– Når kommersielle aktører kan tjene gode penger på en såpass høy avgift for å nyte utsikten er vi redd for at andre aktører kan være fristet til å gjøre det samme andre steder. Det må departementet sette en stopper for. Norsk natur er gratis, den tilhører oss alle, sier Heimdal til kanalen.

Distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge, Knut Sigurd Pedersen, poengterer at det ikke er gratis å drive på Nordkapp og understreker at Scandic bidrar til den lokale økonomien.

