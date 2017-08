innenriks

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 19.30. Jenta ble erklært død på legevakta klokken 20.39 onsdag kveld.

Videre skriver politiet at det involverte kjøretøyet tilhører jentas familie, og at stedet for ulykken var jentas bopelsadresse.

–Vi etterforsker dette som en tragisk ulykke, skriver politiet i Telemark på Twitter.

Ulykkesgruppa til Vegvesenet er på stedet for å bistå politiets undersøkelser.

