Våt dag på Østlandet

innenriks

Fronten som onsdag passerte over Sør- og Østlandet, førte med seg mye regn.

Våtest ble det i hovedstaden, med 55 millimeter nedbør på Bygdøy og 48,7 millimeter nedbør på Tryvann i løpet av de tolv timene fra klokken 08. På en fuktig andreplass kom Ås i Akershus med 47,8 millimeter.

Cupkamp avlyst på Nadderud

På grunn av en gjennomvåt gressmatte og faren for skader på spillerne ble cupkampen mellom Stabæk og Ålesund på Nadderud avlyst onsdag ettermiddag.

– Vi ble enige om at det ikke ble en fair kamp ut fra forholdene, sier toppscorer i Stabæk, Ohi Omoijuanfo, til Budstikka.

Etter at spillerne hadde varmet opp, ble det derfor meldt over høyttaleranlegget at kampen må spilles en annen dag.

Også i togtrafikken har uværet forårsaket problemer.

– På Østfoldbanen er fjernstyringen borte og kan ikke repareres på grunn av uværet. Togene må derfor få muntlig kjøretillatelse fra togleder, noe som gjør at det tar lenger tid, sier medievakt Dag Svinsås i Bane Nor.

Oversvømmelser i Oslo

Regnet har forårsaket minst 14 oversvømmelser i kjellere, skriver NRK. Kringkasteren melder dessuten at gangtunnelen under T-banesporene på Majorstuen stasjon er fylt med vann.

Uværet er ventet å passere i løpet av kvelden og natten.

– I morgen tidlig kan det hende at det henger enkelte byger igjen i indre strøk av Østlandet, men etter hvert kommer sola ut, sier vakthavende meteorolog Sevim Müller til NTB.

Hun sier at det er kommet litt mer nedbør enn ventet.

– Vi sendte ut OBS-varsel om at det kunne komme 30 til 40 millimeter i løpet av 12 timer, så det ble jo nesten ti millimeter mer, slår hun fast.

Flere steder i Vestfold og Østfold er det registrert torden, samt litt sør for Gardermoen på kvelden.

– Uværet trekker nordover, sier Müller.

Støvler og sydvest på Øya

– Vått, vått, vått, får NTB til svar på spørsmål om tre ord for å beskrive Øyafestivalens første konsertkveld.

Flere av konsertgjengerne har tatt til Twitter for å klage sin nød over utrendy – men nødvendige – festivalantrekk.

– Er på Øya og har registrert at fuckings sydvest er trendy? Det er regnværets bøttehatt, slår en Oslo-borger fast.

– Øyafestivalen fikk oss til å gjøre det, tvitrer en fransk gjest, og legger ved bilde av nyinnkjøpte gummistøvler.

– Det eneste som er gøy med pissregn på Øya, er å se de luringene som stiller i Converse. Skjer hvert år! skriver en mer praktisk anlagt bergenser.

En medborger kan rapportere om tørre veier i vestlandshovedstaden.

– Ut gjennom persiennene skimter jeg solen, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB.

