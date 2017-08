Flere vitner avhørt i drapssaken på Romerike

innenriks

– Flere har ringt oss etter at vi ba om tips, og vi har foretatt flere vitneavhør i saken i løpet av torsdag, sier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt til NTB.

Informasjon som har kommet fram gjennom vitneavhørene, er med på å gi et sikrere bilde av hva som har skjedd, ifølge Christiansen.

– Vi jobber for å kartlegge hva som har skjedd, men før vi vet dette sikkert vil jeg ikke gå ut med informasjonen om hendelsesforløpet, sier han.

Identifisert

Politiet vet hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med identiteten hennes før de har lyktes med å varsle pårørende.

Politiet opplyser videre at den siktede 38-åringen i et nytt avhør onsdag opprettholder sin forklaring der han erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for forsettlig drap.

– Vi mistenker at drapsvåpenet er en kniv, men vil på nåværende tidspunkt ikke si mer om dødsårsaken, sier Christiansen.

Politiet sikret onsdag det de mener er kniven den siktede mannen trolig har brukt til å drepe kjæresten sin.

Forsettlig

NRK har tidligere opplyst at kvinnen skal være asylsøker fra Iran, og at hun bodde på Toten. Mannen er norsk statsborger bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Iran. Han er ikke tidligere straffedømt. De to var kjærester.

Politiet har tidligere opplyst at drapet trolig skjedde i bilen til 38-åringen natt til tirsdag. Drapet skjedde med kniv, og politiet mener det ble utført med forsett – altså at siktede hadde til hensikt å drepe kvinnen da han stakk henne med kniv.

Onsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet medhold i at den siktede 38-åringen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i isolasjon.

