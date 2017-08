Fylkesledere i Ap støtter Støres nei til MDG

innenriks

For to uker siden slo Ap-leder Jonas Gahr Støre i VG fast at det er uaktuelt med et regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.

– Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sa Støre.

Dagsavisen har vært i kontakt med 14 av partiets 19 fylkesledere. Samtlige støtter Støres avvisning av et regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.

– MDG har stilt et ultimatum, og det betyr at de selv ikke vil sitte i regjering. Jeg har ikke hørt stor motstand mot Jonas’ beslutning om å utelukke et regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, sier fylkesleder i Troms, Cecilie Terese Myrseth til avisen.

Også fylkesleder i Telemark, Terje Lien Aasland (Ap), er tydelig på at det var riktig å stenge døren for MDG, siden de mener det er uaktuelt å gå inn i en regjering hvor det åpnes ny oljeaktivitet.

– Det er et ultimatum ikke engang Venstre har funnet på å stille. Ultimatumet gjør det vanskelig å samarbeide med MDG i regjering, og derfor var det riktig av Jonas å være så tydelig overfor velgerne, sier Aasland, som også energipolitisk talsperson for Ap.

(©NTB)