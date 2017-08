Mathias Fischer: – Listhaug kan bli et problem

innenriks

– Det er åpenbart at folk i Høyre og i regjering ikke liker at Sylvi Listhaug får så mye oppmerksomhet, og at hun fremstår på den måten hun gjør på vegne av regjeringen. Så alt ligger til rette for at det kan bli et problem i framtiden, hvis hun fortsetter sånn som hun gjør i dag, sier kommentator Mathias Fischer i Bergens Tidende til NTB.

Torsdag ble den uautorisert biografien «Kors på halsen» forfattet av Fischer utgitt på Gyldendal forlag. Den 24 år gamle tidligere Venstre-politikeren, som fortsatt er varastortingsrepresentant for partiet, mener boken viser sannheten om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Det er usannsynlig at Høyre vil samarbeide med Frp i regjering – dersom hun blir partileder. Hvis Sylvi Listhaug blir nestleder og partileder i Frp, er det ekstremt vanskelig å se for seg at Venstre, KrF og Høyre vil kunne tenke seg å sitte i regjering med Frp, påpeker Fischer.

Listhaug som i dag er en av partiets mest profilerte politikere, anses som en mulig ny partileder den dagen Siv Jensen gir seg. Men Fischer mener at et Listhaug-styrt Frp vil være mye nærmere Carl I. Hagens partilederstil.

– Et mer populistisk parti som legger mer vekt på innvandring, som er mer konfliktorientert og som neppe vil gå i regjering. Hagens Frp gikk aldri i regjering. Hvis Listhaug var leder av partiet så blir det nok ikke et parti som vil søke regjeringsdeltakelse, forklarer Fischer.

Han mener at Listhaug ikke er opptatt av å ta politisk ansvar, men at hun ønsker er å vinne debatter. At hun oppfører seg som en opposisjonspolitiker – i posisjon, og at hun alltid er imot eliten – selv om hun er på toppen.

– Siv Jensen har brukt tid på å bygge opp Frp som et ansvarlig regjeringsparti. Det er nok ikke planene til Listhaug. Jeg tror Listhaug er en person som liker å vinne debattene. Det trenger du ikke sitte i regjering for å gjøre, sier Fischer.

