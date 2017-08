Sjeldent vått på Østlandet 

innenriks

I løpet av 19 timer ble det målt 80,7 mm nedbør på Bygdøy, og 60,4 mm på Tryvannshøgda. Ifølge Meteorologisk institutt er en så stor nedbørsmengde svært uvanlig. Så store nedbørsmengder som ble målt på Bygdøy onsdag, forekommer om lag hvert 25. år.

– Skyldes varm luft

– Grunnen til disse nedbørsmengdene var at luften var ganske varm. Jo høyere temperatur det er i luften, jo mer nedbør får vi. Samtidig var det en del byger, og det tordnet tidvis. Da blir skyene veldig høye, og det kan potensielt gi veldig mye nedbør, sier Jon Smits, statsmeteorolog i Meteorologisk institutt til NTB.

Han forteller at slik nedbør som oftest er konsentrert i ett sted av landet av gangen, som på Østlandet i går. Smits kan trøste med at Østlandet kan vente seg er par fine dager fremover. Vestlandet og Nord-Norge kan derimot vente seg vind og nedbør fram mot helgen.

130 skademeldinger i Oslo

Rundt 130 skader er meldt inn etter regnet, ifølge en ringerunde Aftenposten har gjort til forsikringsselskapene.

– Vi begynte å motta skademeldinger i går og sendte ut folk for å hjelpe med å fjerne vann. Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men vi regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til avisen.

Tryg Forsikring har fått inn i overkant av 20 skademeldinger, DNB har fått inn 30 og Gjensidige har mottatt 30 skademeldinger.

Årets våteste sommer har Rogaland hatt. Suldalsvatn i Rogaland har hatt hele 484,5 mm nedbør i sommermånedene. Aldri før er det målt så mye nedbør der i perioden 1. juni til 10. august.

(©NTB)